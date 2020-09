Vers la fin des animaux sauvages dans les cirques itinérants

Les lions, les tigres ou encore les éléphants n’auront bientôt plus leur place dans les cirques itinérants. La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili a annoncé la fin progressive de la faune sauvage dans les cirques. Elle annonce l’interdiction de la reproduction et de l’introduction de nouveaux orgues et dauphins dans les delphinariums inadaptés.



Par ailleurs, la ministre a annoncé la fin des élevages de visons pour leur fourrure et le soutien aux zoos qui améliorent leurs conditions de détention.

Fauves, éléphants, orques, dauphins ou encore visons : il est temps d’ouvrir une nouvelle ère dans notre rapport à ces animaux. Je présente aujourd'hui des mesures en faveur de l'amélioration du bien-être de la faune sauvage captive : https://t.co/9I02prdCu9 — Barbara Pompili (@barbarapompili) September 29, 2020