Vers la réouverture d’une ligne directe de train entre Lyon et Bordeaux ?

Depuis 2014, aucune ligne directe ne permet de rejoindre Lyon et Bordeaux en train. La compagnie ferroviaire Railcoop annonce un projet de réouverture d’une ligne entre les deux métropoles. Le départ pourrait se faire depuis la Gare Part-Dieu.



Railcoop est sur de bons rails pour lancer son projet. La compagnie ferroviaire souhaite “faire de nouveau rouler des trains de voyageurs sur la ligne Bordeaux-Lyon.” Cette annonce constitue la première étape du projet.



Trajet plus long qu’en passant par Paris



Le principal défaut de cette ligne est son temps pour rallier les deux villes. 6h47 de trajet en passant par 9 villes, 11 au total en ajoutant Lyon et Bordeaux. Pour Quentin Neurohr, sociétaire de Railcoop, la durée du trajet n’est pas un problème : “il y a une vraie demande pour des services ferroviaires directs, confortables, sûrs, à un prix abordable et pour lesquels l’enjeu de vitesse est secondaire”.



Cette nouvelle ligne permettrait de donner un peu plus d’importance aux trajets entre villes de provinces. Si le test de la ligne Bordeaux-Lyon s’avère concluant, Railcoop envisagera l’ouverture de nouvelles lignes supplémentaires.

C’est OFFICIEL, la ré-ouverture de la ligne Bordeaux-Lyon vient d’être déclarée à l’@ART_transports ! 🎉

Nous vous dévoilons les villes qui seront desservies par la ligne à partir mi-2022.



