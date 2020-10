Vers un encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne

La Métropole de Lyon veut expérimenter l’encadrement des loyers pendant 5 ans. Il s’agit d’une promesse de campagne des écologistes et de la gauche. Objectif : freiner la hausse des prix de l’immobilier à Lyon et Villeurbanne. Le dispositif a déjà été mis en place à Paris et Lille.



Le conseil de la métropole doit en tout autoriser Bruno Bernard à déposer un dossier en ce sens auprès de l’Etat. Si le président de la Métropole reçoit le feu vert, ce qui ne fait pas de doute les Verts et la gauche ayant la majorité absolue au conseil métropolitain, une mise en œuvre de la mesure est espérée courant 2021.



Dans les zones concernées, le loyer maximum applicable correspondra alors au loyer médian du quartier plus 20 %. Les appartements vides et meublés de Lyon et Villeurbanne devraient être concernés.