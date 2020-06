Vers une augmentation significative de l’amende pour jet de déchets !

Un projet de décret devrait être présenté dans le courant du mois de juin concernant les dépôts sauvages d’ordures, les jets de masques, de gants ou encore de mégots par terre. Selon la secrétaire d’État à la Transition écologique, Brune Poirson, l’amende pour ce type de délits devrait prochainement passer de 68 à 135 euros.



Jeter des déchets sur la voie publique vous coûtera bientôt très cher ! Selon le ministère, l’amende pourrait même atteindre 375 euros, voire 750 euros si la police établit un procès-verbal. “Il faut que chacun comprenne que tout déchet jeté par terre finit souvent sa route dans l’océan. Si on veut des mers et des océans propres, ça commence par des trottoirs propres” a déclaré Brune Poirson à l’AFP.



L’État devrait d’ailleurs intensifier ses campagnes de communication dans les prochaines semaines, dans le but de sensibiliser les gens par rapport à ce fléau.