Vers une Fête des Lumières adaptée ?

La Fête des Lumières, qui doit avoir lieu du 5 au 8 décembre, prochain va t-elle se tenir ? La décision devrait en tout cas être prise mi-novembre, selon le maire de Lyon Grégory Doucet.



Sur France 3, il a indiqué que la jauge sera “adaptée dans des lieux où l’on pourra compter les personnes” comme le parc de la Tête d’Or et ou le parc Blandan. “Avec une jauge à 5.000 personnes, on peut faire une Fête des Lumières. Avec une jauge à 5.000, il faut compter les personnes. On va organiser une fête où les lieux sont un petit peu clos, pour compter les personnes”.



En revanche, du côté de la préfecture, le son de cloche n’est pas le même. “Les conditions (sanitaires) aujourd’hui ne sont pas réunies pour la fête des lumières”.