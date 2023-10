Covoiturage : vers une mise en place d’une voie réservée sur l’autoroute A7 au sud de Lyon

L’autoroute A7, au sud de l’agglomération lyonnaise, voit passer plus de 100 000 véhicules par jour. Cette autoroute est régulièrement confrontée à des problèmes de congestion, en particulier aux heures de pointe du matin, dans le sens sud/nord.

Dans le cadre de la démarche d’amélioration des mobilités entre Lyon et Saint-Étienne, la DIR Centre-Est a lancé un projet visant à créer une voie réservée au covoiturage, aux transports en commun et aux véhicules à très faibles émissions.



Concrètement, le projet consiste à aménager sur la voie la plus à gauche de l’autoroute, dans le sens sud/nord, une voie réservée à certains usagers uniquement. Cette voie réservée débutera 3 km au nord de l’échangeur de Ternay et s’étendra sur 8 km vers le nord, jusqu’à l’échangeur avec le boulevard urbain sud (ex D 301) au niveau de Feyzin. Les travaux devraient s’achever d’ici la fin décembre.



La voie réservée sera activée du lundi au vendredi, entre 7h et 9h30. Les périodes d’activation seront signalées par des panneaux lumineux avec un losange blanc. Pendant ces périodes d’activation, la voie de gauche actuelle deviendra la voie réservée, et une signalisation routière limitera la vitesse à 50 km/h sur l’ensemble des voies de circulation.

Cette voie réservée nécessitent également un abaissement permanent de la vitesse limite autorisée à 90 km/h, au lieu des 110 km/h actuellement en vigueur, sur toute la section terminale de l’autoroute A7.



Les usagers autorisés à emprunter cette voie réservée sont les véhicules légers transportant au moins deux occupants, les véhicules à très faibles émissions (munis d’une vignette Crit’air 0), les véhicules de transport en commun ainsi que les taxis.