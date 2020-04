Vianney annonce son grand retour

Le chanteur de 29 ans a annoncé son retour à travers une vidéo de lui en studio. Une vidéo sans son, de quoi laisser le mystère entier.

Après un début de carrière impressionnant Vianney avait annoncé il y a plus d’1 an, vouloir faire une pause pour “retrouver un peu d’ombre et de calme“.

Son retour a de quoi ravir et frustrer ses fans. Comme de nombreux artistes le chanteur va retrouver ce lien particulier en cette période de confinement à travers les réseaux sociaux. Son retour est prévu pour le 7 mai