Vianney va arrêter ses tournées pendant quelques années

“J’ai connu les mois les + intenses de toute ma vie ; aussi j’ai décidé de ne plus tourner avant quelques années.” Voici les mots du chanteur Vianney sur Instagram. À l’issue de cette année 2022, Vianney se retire des feux des projecteurs après une année folle pour lui. Pas moins de 100 concerts pour l’artiste de 31 ans. Le 16 décembre, à l’Aéronef de Lille, aura été la dernière apparition sur scène du natif de Pau.

Mais ce n’est pas pour autant que Vianney va disparaître des écrans, il sera juge de The Voice pour la prochaine saison sur TF1 aux côtés de Big Flo & Oli, Amel Bent et Zazie.

En 2021, lors d’une interview à Sept à huit, diffusé le 28 mars, il avait déjà laissé planer un petit soupçon de pause dans sa carrière, “Je sais que ça s’arrêtera même définitivement, bientôt. Je le ressens. Je sais que le jour où j’aurai des enfants, je n’aurai pas envie de tenir ce rythme-là, d’une vie de chanteur.” Sept mois plus tard, il devenait papa d’un petit garçon.

C’est une nouvelle qui est dure à digérer pour ses fans, mais qu’ils se rassurent l’artiste continuera d’écrire des chansons. La prochaine sortira le 20 janvier prochain.