Victoires de la musique : l’artiste lyonnaise Pomme obtient une nomination

La 39e édition des Victoires de la musique approche à grands pas puisque la cérémonie aura lieu à Paris le 9 février prochain, et c’est ce lundi que les organisateurs de l’évènement ont dévoilé les noms des artistes nominés dans les différentes catégories. On retrouve parmi les nommés la chanteuse lyonnaise, native de Décines-Charpieu, Pomme dans la catégorie Concert où elle sera en compétition avec Bigflo et Oli, Damso et Shaka Ponk. La Rhodanienne avait notamment remporté le titre d’album révélation de l’année lors des Victoires de la musique 2020 avant d’enchaîner en 2021 avec la Victoire de l’artiste interprète féminine.

E.R