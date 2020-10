Victorine : encore des zones d’ombre malgré les aveux

Le meurtrier présumé de Victorine a été mis en examen ce jeudi soir. Ce voisin de 25 ans affirme avoir tué la jeune fille de 18 ans après une altercation le 26 septembre près du stade de la Prairie à Villefontaine. Une version que met en doute la famille de la jeune fille.



Si Ludovic Bertin a avoué le meurtre, il nie en revanche le mobile sexuel. Le parquet l’a en tout cas mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre précédé d’une tentative de viol raison du “pantalon baissé de la victime”.

Pour l’avocate de la famille de Victorine “Ce qui nous laisse très perplexe, c’est cette rencontre qui aurait mal tourné. Quand on connaît Victorine, on a du mal à croire qu’elle se soit emportée et qu’il y ait eu cette bousculade. “

L’homme de 25 ans a été placé en détention provisoire. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Cette interpellation a été rendue possible après le témoignage d’un proche.