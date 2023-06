Vienne : le retour du Festival Région des Lumières ce vendredi

Top départ du Festival Région des Lumières à Vienne ce vendredi ! Et pour sa 5e édition, le public pourra découvrir des projections, des spectacles inédits revisitant en lumière l’histoire de chacun des sites emblématiques avec de nombreuses références visuelles.

Du 30 juin au 23 juillet à Vienne, vous pourrez observer un spectacle qui mettra en lumière, en formes colorées et animées, ses vignobles et sa gastronomie renommée, des paysages dans lesquels sports et activités se développent. Sans oublier l’ incontournable festival Jazz à Vienne avec la présence d’une bande-son reprenant les meilleurs moments du Festival. Un jeu de lumière qui sera visible depuis la Cathédrale Saint-Maurice, joyau architectural gothique flamboyant, consacrée au XIIe siècle. Cathédrale Saint Maurice qui est accessible en visite libre tous les jours de la semaine, de 9h à 17h.

Côté programme et animations, au delà du spectacle, le public pourra retrouver différents concerts de jazz du 29/06 au 13/07 de 12h à minuit au Jardin de Cybèle, une programmation musicale totalement gratuite. Mais également Animation Salsa les mercredis de l’été : du 28/06 au 31/08 de 18h à 22h place du temple : un DJ s’installe sur la place du Temple pour faire danser les passants sur des sons de salsa et bachata. Un ciné d’été pour les mois de juillet et août dès 22h dans les communes de Vienne Condrieu Agglomération. Une trentaine de séances en plein air sont prévues. À noter également que les musées de Vienne seront gratuits. Parmi la liste, on peut retrouver le Musée de l’Industrie textile, Musée des Beaux-arts et de l’archéologie ainsi que le Cloitre de Saint André le Bas, chaque premier dimanche du mois. Et pour terminer, on oublie pas de préciser que le 14 juillet, un feu d’artifice est programmé entre Vienne et Sainte Colombe (passerelle à quelques mètres de la cathédrale Saint Maurice).