Vienne : les policiers démantèlent un réseau de trafiquant de drogue

C’est une enquête de 6 mois qui vient d’aboutir. Les policiers sont parvenus à démanteler un réseau de trafiquants de drogue dans le quartier Grand Estressin à Vienne.

Les cinq personnes interpellées le 5 octobre, ont été mises en examen et placées en détention.

Selon la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de l’Isère, une trentaine de policiers, une colonne d’assaut de la Compagnie départementale d’intervention de l’Isère, une colonne d’assaut de la BAC de Lyon et de deux équipes de la brigade cynophile ont été mobilisés pour cette intervention.



Lors de la perquisition, les enquêteurs ont trouvé des armes, des munitions mais aussi 800 grammes de cannabis et 3500 euros en liquide. Une “petite” somme quand on sait que selon les estimations des policiers, le trafic générait entre 1000 et 3000 euros par jour.