Vienne/Saint-Romain-en-Gal : le stade nautique Clavery-Bouysson va rouvrir début septembre

Le stade nautique Clavery-Bouysson de Vienne/Saint-Romain-en-Gal va rouvrir ses portes au début du mois de septembre après qu’une commission de sécurité ait rendu un avis favorable ce lundi. Pour rappel, un long chantier de rénovation et d’extension a eu lieu et c’est ainsi avec presque un an de retard par rapport aux prévisions que le complexe va pouvoir accueillir de nouveau du public.