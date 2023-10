Une grande roue de 35 mètres de hauteur va être installée du 14 octobre jusqu’au 12 novembre à Vienne. Le matériel est arrivé ce mardi soir à Vienne et le montage doit se faire entre ce mercredi et ce vendredi. Il faudra débourser 6 euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants pour observer un beau panorama de Vienne.