Vigilance crues : le niveau du Rhône continue de monter

Le Rhône reste en vigilance jaune crue sur le tronçon du Guiers à l’Ain et le niveau continue de monter.



A la station de Brangues, la cote est à 205,70 à 8h15 contre 205,41 à 21h45 hier soir. Le Syndicat de Défense Contre les Eaux du Haut Rhône passe donc en veille renforcée. Après les augmentations de ce lundi, les débits à l’amont demeurent élevés.



Les prévisions météo restent défavorables jusqu’à mercredi malgré une accalmie temporaire et une baisse de la limite pluie-neige en dessous de 2000 m .



Au regard de la situation et des prévisions, l’ouverture des vannes ne peut être écartée pour l’instant. A Lyon, le stationnement sur les bas-ports est interdit et le cheminement piéton et cycliste peut être perturbé par endroits.