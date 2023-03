Ville 30 : la Métropole de Lyon dresse un premier bilan

La Métropole et la Ville de Lyon ont dressé son bilan concernant la mise en place du mouvement international des villes à 30 km/h, établi le 30 mars 2022. Et ce bilan s’avère plutôt encourageant. En un an, accidentalité au sein de la ville de Lyon a diminué de 22 % tandis que le nombre de blessés de la route est descendu de 40 %. La Métropole a également constaté une baisse générale de vitesse, même dans les rues toujours à 50 km/h. Un total de 554 PV ont été dressés sur l’année.

Du côté de la Métropole, 39 communes sur 59 se sont engagées dans la démarche Ville 30. Résultat : une réduction de 17 % des accidents, un nombre de blessés hospitalisés en baisse de 21 % et un nombre de tués en diminution de 41 %.

Ce mouvement a été mis en place à Lyon dans l’optique d’améliorer la sécurité routière, réduire l’accidentologie et permettre à tous de se déplacer dans des rues apaisées.

En parallèle, la Métropole et la ville de Lyon ont rééquilibré la voirie et créé des doubles sens sur les pistes cyclables ainsi que la refonte des plans de sécurité.