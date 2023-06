Villefranche : comment circuler et stationner à l’occasion de la Nuit de l’Été

Top départ de la 48e édition de la Nuit de l’Été à Villefranche-sur-Saône de 20h à minuit ! Du vendredi au samedi, la circulation s’adapte à l’évènement de la Nuit de l’été en Calade 2023, on vous en dit plus.

Ce soir, les visiteurs annuels seront au rendez-vous mais quant est-il du stationnement et de la circulation sur place ? À partir de 16h cette après-midi et jusqu’à samedi 2h du matin, le stationnement est interdit Epace Barmondière, rue Paul Bert, de la rue Georges Gagnepain jusqu’au boulevard Gambetta. Cependant, le stationnement sera autorisé sur les emplacements situés entre le 176 et le 1065 rue Nationale.

De 18h ce soir à samedi 2h du matin, les véhicules ne pourront circuler de la rue Corlin, de la rue Paul Bert jusqu’à la rue de la sous-préfecture. L’accès de ces secteurs sera donc essentiellement piéton pour l’occasion.