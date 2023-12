Villefranche : coup d’envoi du premier festival de magie

Le premier festival de magie se déroule ce mercredi et jeudi à Villefranche. La Compagnie Le Monde de Félix

s’installera au marché couvert pour un festival de magie intitulé Magical.



Caladois pur sucre, Félix* et sa troupe de magiciens, parmi les meilleurs du monde, vont enchanter parents et enfants

pendant 48 heures sous la voûte du Marché couvert.



Pour le maire de Villefranche, “l’aboutissement d’un festival de magie à Villefranche obéit à une triple opportunité. Tout d’abord, celle de faire vivre nos bâtiments patrimoniaux, dans le respect de leurs usages d’origine, en organisant entre leurs murs des évènements inédits. C’est ici le cas avec le Marché couvert. “

Champion de France de Magie 2014, Félix s’est associé avec Vincent Fleury, autre Caladois, né rue

Paul-Bert, pour créer le festival Magical qui promet d’être inoubliable