Villefranche : des agents du service de collecte des déchets agressés

Des agents du service de collecte des déchets de la communauté de communes Villefranche Beaujolais ont été victimes d’une agression la semaine dernière. Selon la Communauté d’agglomération, “l’un d’entre eux, agressé avec un couteau et roué de coups de poing, souffre d’un traumatisme crânien, et a été arrêté pour plusieurs jours.”



Une plainte a aussitôt été déposée auprès de la police et l’autorité judiciaire a été saisie. La Communauté d’agglomération demande que toute la lumière soit faite afin que cette agression ne reste pas impunie. La collectivité se réserve la possibilité de se porter partie civile en fonction des suites données par le Parquet aux plaintes déposées.



Par la voix de son Président, Pascal Ronzière, et de son Vice-président délégué en charge du dossier des déchets, Jean-Charles Perrin, a indiqué « Ce n’est pas la première fois que nos équipes de chauffeurs et de ripeurs sont l’objet d’insultes et de propos méprisants. Avec cette agression physique, un cap vient d’être franchi. Ça suffit ! Les femmes et les hommes qui assurent une mission de service public et travaillent tôt chaque jour pour que nos déchets soient collectés et que nos rues soient propres, doivent être respectés comme tout le monde. Rien ne justifie une telle

agression. »