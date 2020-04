Villefranche : des fumées nocives se dégagent de l’usine Blédina

Plus de 70 personnes ont été évacuées de l’usine Blédina à Villefranche. En cause, un important dégagement de fumées. Les pompiers, qui sont actuellement sur place, demandent aux habitants qui se trouvent à proximité de maintenir les portes et les fenêtres fermées le temps de dissipation des fumées.

Selon Le Progrès, une mauvaise manipulation de deux acides serait à l’origine de ces fumées qui peuvent être irritantes.