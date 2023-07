Villefranche : des restrictions de circulation pour le 14 juillet

Le 14 juillet approche. Pour cela, il est important de connaître les lieux de stationnements et la circulation autorisée, si vous ne connaissez pas les informations pratiques on vous en dit plus.

À compter du 13 juillet et jusqu’au 14, le stationnement des véhicules sera interdit : De la route de Riottier, du chemin de Bordelan à l’aire de retournement situé à l’extrémité Est de la route Riottier. chemin des pommieres, chemin du débarcadère, avenue de la plage et sur les parkings côtés Est/Ouest.

Toujours du 13 au 14, le stationnement sera autorisé de chaque côté le temps des festivités, de la rue Charles Seve, de l’avenue de la plage jusqu’à la rue Gabriel Voisin. Concernant la circulation, elle sera interdite de l’avenue de la plage, chemin de débarcadère jusqu’à la route de Riottier dans les deux sens de circulation. Ensuite, de la route de Riottier du chemin Bordelan jusqu’à l’avenue de la plage toujours dans les deux sens de circulation. Et enfin, il sera interdit de circuler dans le sens Nord/Sud du chemin des pommieres, de l’avenue de la plage jusqu’à la route de Rottier.

À noter également que pour les automobilistes qui souhaiteraient circuler les long de l’avenue de la plage dans le sens Nord/Sud, une déviation est mise en place, elle emprunte l’itinéraire suivant : chemin Charles Seve, Rue Gabriel Voisin et route de Riottier. De même pour les véhicules qui circulent sur la route de Riottier, la déviation prévue emprunte l’itinéraire suivant : chemin des pommieres, rue Charles Seve,rue Gabriel voisin et Route de Riottier.