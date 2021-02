Villefranche : deux classes fermées pour suspicion de variant du Covid

Ce vendredi en début de matinée, les élèves de deux classes de 6e et de Terminale de l’établissement Notre-Dame-de-Mongré à Villefranche-sur-Saône ne se sont pas rendus dans leur salle de cours.



L’établissement scolaire privé catholique (qui compte 2 200 étudiants et 200 enseignants) a appris que deux élèves avaient été testés positifs au Covid-19. Isolés depuis quelques jours, ils sont susceptibles d’être porteurs d’un des variants plus contagieux du virus.