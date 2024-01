Villefranche face à la lanterne rouge, le GOAL FC face à une montagne

Place à la 18e journée de championnat ce vendredi soir avec Villefranche qui se déplace à Cholet et le GOAL FC qui a rendez-vous sur le terrain du Red Star. Coup d’envoi à 19h30.



Villefranche veut poursuivre sur une bonne lancée

Le FCVB se déplace sur le terrain de Cholet ce vendredi soir pour conforter sa place dans le haut du classement. Les Caladois sont actuellement 3e, à égalité de points avec Niort, actuel 2e. Les joueurs de Villefranche restent sur une victoire 1-0 vendredi face à Epinal, et partent favoris face à une équipe de Cholet actuellement lanterne rouge du classement. Pour Romain Revelli, le coach caladois “Ce sera un match très important pour eux car ils sont dans le dur au niveau comptable, ils ont besoin de points.” La rencontre sera également particulière car le match se déroulera sur le terrain d’entraînement des locaux qui est une surface synthétique…



Le GOAL a le droit à un choc pour son premier déplacement de l’année

Le GOAL FC débute l’année à l’extérieur avec une rencontre sur la pelouse du Red Star. Un déplacement difficile pour face au 1er du classement qui reste sur une victoire face à Orléans. La formation d’Habib Beye compte 39 points, et n’a pas commis le moindre faux-pas au Stade Bauer.

Les joueurs Fabien Pujo, eux, viennent de mettre les pieds dans la zone rouge et espèrent en sortir au plus vite, mais la marche sera haute. Il faudra rééditer l’exploit du match aller. Les Rhodaniens s’étaient imposés 3-1.



C.B.