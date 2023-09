Villefranche : la FR-Alerte sera testée jeudi matin

Ce jeudi, un exercice de sécurité civile sera mené sur le site industriel « Stockmeier » à Arnas. À cette occasion, le nouveau système d’alerte et d’information par diffusion cellulaire sera testé auprès des populations se trouvant sur le territoire des communes de Villefranche-sur-Saône et Arnas.



Le dispositif “FR-Alert”, prévient en temps réel, toutes les personnes détentrice d’un téléphone portable, et de sa présence dans une zone de danger et de l’informer des comportements à adopter pour se protéger.



Les personnes qui recevront la notification d’alerte, accompagnée d’un signal sonore spécifique, n’auront aucune action à entreprendre ou comportement particulier de mise à l’abri à adopter.