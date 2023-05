Villefranche : la Friche Monplaisir va prendre vie

Un écoquartier va prendre place à Villefranche, mais avant sa finalisation, la ville a décidé de se servir de la friche. Cette friche, située dans l’angle des rues Monplaisir et Quarantaine, va accueillir des animations variées. Ce samedi, l’inauguration débutera à partir de 14h.

Dès l’ouverture, vous pourrez trouver un parcours vélo ainsi qu’un terrain de pétanque et une exposition d’art avec le collectif Art Cad. Il y aura également une vente de produits de seconde main.



À partir de 14h30 des ateliers, sport, dégustation sont au programme. Une mise en selle et maniabilité sur parcours avec l’association Vuvib (Vélo Urbain à Villefranche et en Beaujolais) sera faite. Et enfin, il y aura un concert à 16h avec un groupe de musique local.