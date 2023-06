Villefranche labellisée Terre de Jeux 2024

C’est dans le cadre des JO 2024 que l’agglomération de Villefranche-sur-Saône s’est portée candidate au label « Terre de Jeux 2024 ». Un label, qui engage les villes à promouvoir au maximum la pratique du sport et mettre en place des animations sportives à destination, principalement, de la jeunesse.

En outre, le label Terre de Jeux 2024 a pour ambition de faire des JO 2024, les Jeux « de toute la France », en mobilisant diverses collectivités territoriales.

Lancée à Villefranche-sur-Saône depuis 2022 déjà, cette initiative se poursuit, et ce, jusqu’à la fin des JO 2024.

L’inclusion comme valeur principale

Si le label a pour but premier de promouvoir la pratique du sport, il a également réservé une place de choix à l’inclusion. Véritable valeur que désirent prôner les villes labellisées, l’inclusion a été un thème récurrent qui a accompagné les élèves des établissements participants au travers des animations qui leur ont été proposées.

À Villefranche-sur-Saône, des animations de sensibilisation au handicap ainsi que des épreuves sportives paralympiques ont été proposées aux élèves dans le cadre de la semaine Olympique et Paralympique. Le but : changer de regard sur l’handicap et se frotter à la difficulté des épreuves paralympiques, comme le basket-fauteuil, l’athlé-handi et le biathlon. Pour cette ocassion, 1200 collégiens et lycéens étaient au rendez-vous. Une réussite, selon Pascal Ronzière, président de l’Agglo Villefranche Beaujolais Saône, qui considère ce label non pas comme un aboutissement, mais “le départ d’une belle aventure”.