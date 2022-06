Villefranche : le Théâtre dévoile sa programmation pour la saison 2022-2023

Le Théâtre de Villefranche a dévoilé sa programmation pour la saison culturelle 2022-2023. Au programme : pièces de théâtre, concerts, spectacles jeune public, spectacles vivants, danse…



Au total, plus de 50 spectacles seront proposés dans plusieurs catégories :

– Danse : la compagnie Mazelfreten et son spectacle de danse électro “Rave Lucid” (jeudi 17 novembre) mais aussi “Oüm” de Fouad Boussouf et de la compagnie Massala (mercredi 25 janvier).

– Théâtre : “La Faute” de François Hien, Angélique Clairand et Éric Massé (mercredi 30 novembre), “Les Gardiennes” de Nasser Djemaï, sans oublier “Phèdre” de François Gremaud (mercredi 18 et jeudi 19 janvier).

– Humour : le spectacle d’Alex Vizorek “Ad Vitam” (jeudi 13 et vendredi 14 octobre) et “Les Franglaises” (jeudi 2 février) entre autres.

– Musique : Fatoumata Diawara (vendredi 2 décembre) ou encore DakhaBrakha (mercredi 11 janvier).



Et bien d’autres encore !



Un festival “Les Nouvelles Voix” aura lieu du 17 au 22 octobre 2022. Quelques noms d’artistes ont déjà été annoncés : Barbara Pravi (2e à l’Eurovision 2021 avec sa chanson “Voilà”), la jeune Poupie, Lujipeka ou encore Pierre de Maere.



Le Théâtre de Villefranche donne rendez-vous à son public dès le 1er octobre pour découvrir de façon ludique la programmation « jeune public » de la saison 2022-2023. Les enfants pourront faire un jeu de piste dans le théâtre et assister gratuitement à un ballet aérien de la compagnie Kiaï.

La billetterie sera ouverte en ligne uniquement, le 17 juin, à partir de 12h. Le lendemain, les réservations seront également possibles au guichet de 9h30 jusqu’à 17h. Dès le 20 juin, la billetterie sera ouverte du mardi au vendredi (13h à 18h), ainsi que le samedi (9h30 à 13h).