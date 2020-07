Villefranche : les Fêtes de l’Été bien maintenues

La tenue des Fêtes de l’Été 2020 à Villefranche était encore hypothétique en début de semaine. Mais, après présentation en sous-préfecture des dispositifs de sécurité sanitaire, les services de l’Etat ont validé son organisation. Elles auront lieu de juillet à septembre place des Arts, où une scène a été installée.

Si le menu de l’édition 2020 a été allégé pour coller au cadre sanitaire imposé à ce type événements, il sera toutefois assez large pour réunir tous les Caladois dans la vieille ville historique cet été. Des lectures vagabondes sont proposées le 21, 24 et 30 juillet ainsi que des rallyes GPS inédits, les 16 et 17 juillet, pour découvrir la ville autrement.

Un excellent plateau musical a également été concocté, avec deux concerts par jour les samedis 18 et 25 juillet et les vendredi 7, 14, 21 et 28 août. En septembre, plusieurs groupes continueront de joueur, jusqu’à la clôture de l’événement le 26 septembre prochain.

Retrouvez le programme complet sur le site de la mairie de Villefranche, villefranche.net.