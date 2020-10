Villefranche : les pompiers visés par des tirs de mortiers d’artifice

Après avoir été pris à partie ce dimanche matin à Rillieux-la-Pape, un fourgon incendie et son équipage ont été pris pour cibles de tirs de mortiers d’artifice à Villefranche.



Selon le syndicat SUD SDMIS, “Durant l’extinction de feux sur voie publique, les sapeurs-pompiers ont essuyé des jets de mortier en leur direction.” Une plainte a été déposée.

Aucun blessé n’est à déplorer. A noter que selon Le Progrès, samedi vers 18 heures, ce sont les policiers de Villefranche qui avaient été ciblés par des tirs de mortiers d’artifice.

Le maire de Villefranche a réagit “Ces actes sont inadmissibles et doivent être condamnés. Soutien total aux agents. Côté ville, notre réponse va être limpide : embauche de 4 policiers municipaux supplémentaires et création d’une brigade cynophile d’ici quelques semaines. Cependant, il faut absolument que l’Etat, comme je l’ai écrit au ministre il y a plusieurs semaines et comme je ne cesse de le demander, renforce les effectifs du commissariat. La sécurité, c’est la mission régalienne de l’Etat.”