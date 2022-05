Villefranche : passation de pouvoir pour les législatives entre Bernard Perrut et Alexandre Portier

Ce mardi, à la salle de l’Atelier de Villefranche, se tenait le lancement de campagne pour les législatives d’Alexandre Portier et de Bernard Perrut. Ce dernier, parlementaire depuis 25 ans, “ne raccroche pas totalement les gants” et va accompagner Alexandre : “Aujourd’hui, je souhaite poursuivre d’une manière différente, je veux accompagner cette nouvelle génération”, exprime-t-il en posant un regard fixe sur son homologue.

Les deux hommes se connaissent bien puisqu’en 2014, le jeune républicain avait fait son entrée dans l’équipe de campagne du député de la 9e circonscription du Rhône : “Au début, je pensais qu’il allait devenir mon suppléant. Maintenant, je suis son second”. Une bien belle façon de clôturer son discours et de lancer son “tandem”, comme il l’appelle.

Prenant la parole d’une voix rauque, il explique sur le ton de l’humour : “J’ai perdu ma voix cette semaine, c’est un comble pour un élu qui doit généralement en gagner”. Après avoir remercié son mentor, Alexandre Portier affiche son attachement au Beaujolais, “une terre d’entreprise et de réussite, où des gens se battent pour y venir”, lui qui souhaite que “la terre de nos ancêtres soit aussi la terre de nos enfants”.

Le soutien de Laurent Wauquiez

Vantant les richesses du Beaujolais et de la France, il voudra, s’il est élu “toucher le quotidien des habitants”. Le postulant veut “avec toutes ses valeurs, entrer sur le terrain et jouer sa partie”. Et à la manière d’un capitaine haranguant ses joueurs, il entonna La Marseillaise afin de fédérer les 500 personnes présentes dans la salle.

Laurent Wauquiez, qui devait être présent lors de ce lancement de campagne, n’a pas pu venir pour des raisons personnelles. Il a tout de même laissé un message, transmis par Bernard Perrut : “Je suis de tout cœur avec Alexandre, il est le meilleur choix que nous pouvions faire et il sera élu le 12 juin prochain”, a assuré le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Martin Gaboriau