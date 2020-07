Villefranche-sur-Saône : il harcèle son ex-amie et l’appelle plus de 10 000 fois

Un homme a été interpellé jeudi dernier à Villefranche-sur-Saône pour harcèlement et appels téléphoniques malveillants.

Cette arrestation fait suite à une plainte déposée par son ex-amie. L’enquête menée par la Brigade de Sûreté Urbaine a révélé que l’individu âgé d’une trentaine d’années l’avait contacté plus de 10 000 fois, avec parfois plus de 400 appels par jour. La victime affirme également que le mis en cause l’a menacé de mort lors de leur dernière rencontre. Placé en garde à vue, il reconnaît les faits de harcèlement, mais nie avoir menacé son ex-amie.

Déjà connu des services de police avec huit antécédents judiciaires, il a été présenté au parquet ce vendredi 24 juillet.