Villefranche-sur-Saône : jusqu’au 26 janvier, des points des collecte de sapins de Noël sont à disposition

La Ville de Villefranche-sur-Saône a mis en place plusieurs sites de collecte de sapins de Noël depuis le 25 décembre dernier et jusqu’au 26 janvier prochain dans le but de pouvoir recycler ces arbres. L’opération nommée “Recup’sapins” fête ainsi déjà sa 6e édition et propose sept lieux différents pour se débarrasser de cet incontournable des fêtes de fin d’année. La liste des sites :

place des Arts

place Claude-Bernard

place de la Libération

place Laurent-Bonnevay

place Ferdinand-Buisson

rue Rouget-de-l’Isle

jardin de Scheuditz

Il faut cependant enlever en amont toutes les décorations, sacs ou neige artificielle pour un meilleur recyclage.