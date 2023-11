Les 2 et 3 décembre prochains aura lieu le Salon du chiot au Parc des Expositions de Villefranche-sur-Saône. Des éleveurs des quatre coins de l’Hexagone seront sur place pour proposer des chiots de races diverses et variées. Un vétérinaire habilité par la Direction des services vétérinaires contrôlera la santé et l’origine des animaux.