Le Parc des expositions de Villefranche-sur-Saône va accueillir le Salon Habitat et Déco à partir de ce vendredi et jusqu’à dimanche. Environ 150 artisans locaux du Beaujolais et de l’Ain seront répartis sur 4000m2 pour présenter leurs services. L’objectif majeur étant d’inciter à des projets de décoration ou de rénovation.