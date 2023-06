Villefranche-sur-Saône : le TCAV annonce le retour de son grand Tournoi Open Elkho Group

Le tournoi a débuté ce mardi et une vingtaine de matchs ont déjà été disputés au Tennis Club Agglomération de Villefranche ; l’Open Elkho Group est bel et bien de retour jusqu’au 2 juillet 2023 !

Véritable aboutissement de longues années d’ouvrage et de passion afin de faire naître et promouvoir le tournoi, la direction du TCAV a annoncé hier, en compagnie de ses partenaires et mécènes, l’ouverture officielle de l’Open Elkho Group 2023.

Un tournoi digne des plus grands

Si ce projet de tournoi est parti de rien, ou presque, il se veut aujourd’hui devenir un des plus grands tournois français, et fait déjà partie des incontournables de la région. Il a d’ailleurs déjà accueilli et propulsé de grands joueurs, ainsi que de très bons joueurs en devenir, comme le jeune lyonnais Antoine Cornu Chauvinc ou Johan-Sebastien Tatlot, qui sont les têtes de série homme actuelles de l’open 2022. Pour Nicolas Beaune, directeur du club, l’objectif est de faire rayonner la passion du tennis sur toute la Calade.

Et puisque le TCAV possède beaucoup d’ambitions pour son tournoi, une nouvelle tribune de 150 places ainsi qu’un village partenaires y a été installé pour accueillir un maximum de spectateurs.

Fédérer l’ensemble des clubs alentours

Si l’ambition pour ce tournoi est de devenir un rendez-vous incontournable pour les fans de tennis, Nicolas Beaune, son directeur, souhaite également fédérer l’ensemble des clubs alentours et les invite à s’inscrire au tournoi. Selon lui, le TCAV est un club qui se veut « humain » et qui ne veut pas perdre des yeux sa passion pour le sport, avant toute chose.

Un tournoi ouvert à tous

Si de très bons sportifs reconnus sont inscrits ou sont déjà passés par l’Open Elkho Group, l’évènement est également ouvert aux niveaux débutants ou intermédiaires. Il se veut donc inclusif, gratuit, et à destination de tous.

Cette année encore, le Tennis Club Agglomération de Villefranche est le vecteur de belles valeurs sportives.