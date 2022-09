Villefranche-sur-Saône : rendez-vous au salon Bien-Être Bio et Thérapies ce week-end

À partir de ce vendredi 16 septembre et jusqu’au dimanche 18, la 27e édition du salon Bien-Être Bio et Thérapies aura lieu à Parc Expo du côté de Villefranche-sur-Saône. 110 stands seront sur places et 70 conférences devraient être données sur les 3 jours. Des concerts zen seront également organisés. Le parking est gratuit et les horaires d’ouverture sont de 10h à 19h vendredi et dimanche et jusqu’à 20h le samedi.