À partir de ce vendredi et jusqu’à dimanche, le festival de théâtre amateur Terre de scènes se déroule au théâtre de Villefranche-sur-Saône. Au total ce sont six pièces qui sont proposées par des compagnies de la région. Le prix d’entrée pour 1 spectacle est de 13 euros, pour 3 spectacles 35 euros et les 6 spectacles pour 60 euros. Le premier est ce soir à 20h.