Ce lundi 31 octobre, de 18h à 23h, et mardi 1er novembre, de 10h à 18h, un marché des vins et du terroir va s’installer dans le marché couvert de Villefranche-sur-Saône. L’entrée sera de 5 euros avec un verre offert. Des producteurs locaux seront sur places pour vendre du vin et des produits comme de la terrine ou des huitres.