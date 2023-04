Villefranche : un tri des patients mis en place aux urgences

Les urgences de Villefranche restreignent leur accès à partir de ce vendredi.



Les urgences adultes soigneront uniquement les patients “ayant besoin d’une équipe hospitalière d’urgence”. Les autres seront orientés vers différentes structures. Les urgences pédiatriques ne sont pas concernées.



Une décision qui a été prise suite au manque de personnel.

Concrètement les personnes se rendant aux urgences adultes seront reçues par une infirmière d’orientation et d’accueil qui évaluera chaque situation et déterminera son degré d’urgences. Suite à cette évaluation, deux options sont possibles :

– Si l’état de santé de la personne nécessite une équipe hospitalière d’urgence, elle sera prise en charge dans le service.

– Si l’état de santé de la personne ne nécessite pas un recours à la médecine hospitalière d’urgence, l’infirmière d’orientation et d’accueil lui proposera de consulter des professionnels de santé en dehors de l’hôpital.