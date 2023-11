Villeurbanne : 15 interpellations au Tonkin

Une réunion aura lieu ce lundi soir à Villeurbannais suite aux différentes fusillades au Tonkin.

Le rendez-vous aura lieu à l’espace Tonkin à 19h30.



Le maire de Villeurbanne demande à Gérald Darmanin le passage du Tonkin en quartier de reconquête républicaine et des moyens supplémentaires pour lutter contre le trafic de drogue.



Ce lundi, 15 personnes ont été interpellées dans une “vaste opération” de police. Selon la préfecture “Près de 200 policiers de la DDSP du Rhône, ont été assistés par une unité du RAID, de la CRS 83 et de plusieurs équipes cynophiles ont ainsi procédé à l’interpellation et au placement en garde à vue de 15 personnes.”