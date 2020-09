Villeurbanne : agression d’une Atsem à la sortie d’une école

Une agent territoriale spécialisée des écoles maternelles de l’école Simone Veil à Villeurbanne, a été violemment agressée à la sortie de l’établissement ce lundi en fin d’après-midi.



Cela fait suite à une réunion tenue au sein de l’école afin de régler un conflit entre l’Atsem et le parent d’élève. Si le rendez-vous s’est d’abord bien passé, l’altercation a éclaté à la suite de ce dernier devant l’établissement.



De violents coups de poing et de pieds



Selon plusieurs témoins, la mère d’élève aurait porté des coups de poing et de pied envers l’Atsem qui a ensuite été transporté à l’hôpital par les sapeurs pompiers.



Une enquête pourrait être ouverte, la victime ayant déposé plainte par la suite.