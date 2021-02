Villeurbanne en course pour devenir capitale française de la culture

Il s’agit d’une petite nouveauté lancée par le ministère de la Culture. La capitale française de la culture. Pour cette première édition, neuf villes finalistes (Angoulême, Brest, Laval, Le Mans, Metz, Saint-Paul de La Réunion, Sète, La communauté de communes du Val Briard, Villeurbanne), ont été retenues, parmi les 29 sélectionnés pour se disputer le titre.

Parmi elles, Villeurbanne et ses 150 000 habitants. “Villeurbanne a présenté un projet qui place la culture au plus près des habitants et notamment des jeunes, dans les écoles, les collèges et les lycées”, peut-on lire dans le communiqué de la ville du Rhône. “Cette candidature constitue également une nouvelle opportunité de coproduire une politique culturelle ambitieuse avec tous les intervenants du territoire.”

A la tête du projet place aux jeunes, l’adjoint au maire de Villeurbanne chargé de la culture, Stéphane Frioux.

Au programme notamment de la candidature, la mise en place d’un festival en plein air à la Feyssine où des concerts auront lieu, de 22 balades patrimoniales sur plus de 100 km, mais également la création de 25 mini-centres culturels, une exposition annuelle au Rize pour les artistes, ou encore les arts de rue au coeur du cinéma Le Zola.

A Villeurbanne, 50 % de la population a moins de 30 ans. Le défi était donc d’axer la candidature sur la jeunesse : “Place aux jeunes “. Ainsi, les écoles, collèges et lycées seront sollicités pour mettre la culture en avant.

La ville qui deviendra capitale de la culture 2022 empochera un chèque d’un million d’euros pour réaliser ses projets.