Villeurbanne : grève ce lundi au collège Jean Macé et au lycée Faÿs

La rentrée c’était jeudi, et une grève est déjà prévue ce lundi au collège Jean Macé et au Lycée Faÿs de Villeurbanne pour dénoncer le manque de moyens humains dans l’établissement.



La CGT Educ’Action 69, dénonce “le manque flagrant de moyens alloués au pôle médico-social et à la Vie scolaire de leur établissement”.



En effet, au lycée Frédéric Faÿs “aucune personne n’était affectée sur le poste et demi d’infirmerie”. Une situation qui ne permet “ni aux élèves ni au personnel de réaliser une rentrée dans des conditions de sécurité décentes et acceptables”.