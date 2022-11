Villeurbanne : le premier bilan de la capitale française de la culture

Villeurbanne a présenté son premier bilan en tant que capitale française de la culture 2022.



Le public était au rendez-vous, avec une fréquentation cumulée de 700 000 visiteurs, qui équivaut à 4 fois la population de Villeurbanne, parmi les évènements à retenir la course de chiens géants, la “Faites de la musique” et le festival de musique Réel.



En tout plus de 700 évènement ont été organisés. Le budget global de Capitale française de la culture s’élève à près 13,5 M€, une dépense qui s’étale sur trois exercices budgétaires : 2021, 2022 et 2023