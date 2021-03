Villeurbanne : les travaux du T6 impactent les marchés Leclerc et Grandclément

Le Sytral ouvre une concertation, ce 15 mars, sur le tracé nord du projet du tramway T6. Les travaux sont prévus pour fin 2022. Cependant, ce projet aura des incidences sur la tenue des marchés de Leclerc (alimentaire) et Grandclément (manufacturé).

Afin de mieux anticiper ces incidences, les élus et services de la ville se sont concertés avec les commerçants abonnés. Ils ont pu présenter les différentes étapes, les modalités d’échanges et ainsi les études engagées en lien avec le Sytral et la Métropole.

Au commencement des travaux, à partir du 31 décembre 2022, les commerçants ne pourront plus déballer les marchandises sur l’avenue Leclerc. C’est pourquoi la ville étudie plusieurs hypothèses afin d’apporter la meilleure solution . A noter : aucun site aux alentours ne pourra accueillir l’ensemble des commerçants.

Pour le marché de Grandclément, il sera réduit de 50 mètres linéaires sur l’avenue Leclerc. Plusieurs étude sont encore à l’étude : soit la ville maintiendra son emplacement actuel, soit relocalisera le marché.

Afin d’échanger au mieux avec les commerçants, une commission spécifique sera mise en place pour étudiants la relocalisation partielle et transitoire. Les représentants des deux marchés seront de la partie. Les commerçants seront également régulièrement informés de l’avancée.