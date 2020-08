Villeurbanne : l’expérimentation de la piétonnisation se poursuit jusqu’en octobre

La ville de Villeurbanne a annoncé ce mercredi avoir décidé de poursuivre l’expérimentation de piétonnisation de son centre-ville durant les mois de septembre et d’octobre.

La piétonnisation de la partie sud de l’avenue Henri-Barbusse et d’une partie de l’avenue Aristide-Briand, portion comprise entre les rues Verlaine et Servet, sera donc prolongée jusqu’à fin octobre. Cette décision est prise dans un objectif de « qualité de vie en ville, d’apaisement de la circulation, de sécurisation des déplacements des piétons et de lutte contre la pollution automobile. »

La municipalité explique qu’elle souhaite « élargir les zones piétonnes en centre-ville et notamment aux Gratte-Ciel. » Il est également précisé que cette fermeture s’organise sans interrompre les livraisons des commerces et sans empêcher l’accès des véhicules de secours ou de transports de personnes à mobilité réduite.

Cette expérimentation fera ensuite l’objet d’une étude en lien avec les services de la Métropole avant la rédaction d’un bilan établi avec les commerçants et les riverains.