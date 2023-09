Villeurbanne passe en zone 30 ce samedi

La quasi-totalité des rues de Villeurbanne sont désormais limitées à 30 km/h à partir de ce samedi. La mairie a pris la décision d’accélérer le dispositif. Seuls quelques axes resteront à 50 km/h comme les boulevards Stalingrad et Laurent Bonnevay.



Avec cette mesure, la ville souhaite réduire l’insécurité routière, le bruit, la pollution et rendre la ville plus agréable à vivre. A noter que tout le secteur de Charpennes est concerné par cette limitation de vitesse.

Ce samedi 30/09, Villeurbanne passe en “Ville 30”, soit une limitation de la vitesse à 30 km/h. Cette mesure est un véritable moyen d’améliorer la sécurité des usagers, le partage équitable de la voirie et la qualité de vie des riverains.

👉 Infos : https://t.co/N3FA9Q2c4Q pic.twitter.com/JjDuK2bP74 — Villeurbanne (@villeurbanne) September 27, 2023