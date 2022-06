Villeurbanne : tout savoir concernant le stationnement et la circulation pour la Fête de la musique

Cette année, la Fête de la Musique fête ses 40 ans. À cette occasion, Villeurbanne, élue capitale française de la culture, organise une soirée exceptionnelle pour la Fête de la musique, en coopération avec la Ville de Lyon. Baptisée “Faites de la musique”, celle-ci aura lieu ce mardi 21 juin, de 18h à minuit.



Cette année, le plus grand boulevard de musique (5 km de long) sera créé et fera le lien entre Lyon et Villeurbanne. Cela va engendrer des restrictions d’accès, de circulation et de stationnement dans les rues de Villeurbanne jusqu’au 20 juin.



Le cours Emile-Zola sera notamment interdit au stationnement toute la journée et jusqu’au 22 juin à 3h. Il sera fermé à la circulation le 21 juin de 13h à 2h le lendemain matin. Les déménagements seront interdits toute la journée. Enfin, les bretelles nord et sud de la sortie 8 Porte de Cusset du boulevard périphérique seront fermées de 16h à 20h.



Les rues suivantes seront également fermées à la circulation le 21 juin de 13h à 2h :

– Rue Vallès

– Rue d’Inkermann

– Rue Hector-Berlioz

– Rue Boutin

– Rue Magenta

– Rue de la Bastille

– Rue Dedieu

– Rue Racine

– Rue Michel-Servet

– Rue Henri-Barbusse

– Rue Branly

– Rue Roger-Lenoir

– Rue Jules-Kunner

– Rue Louis-Goux

– Rue Pierre-Cacard

– Rue Victor-Subit

– Rue JB-Greuze

– Rue des Charmettes (accessible aux véhicules de secours uniquement)

– Rue Manuel (accessible aux véhicules de secours uniquement)

– Rue d’Alsace (accessible aux véhicules de secours uniquement)

– Rue Hippolyte-Khan (accessible aux véhicules de secours uniquement)

– Rue Paul-Verlaine (accessible aux véhicules de secours uniquement)

– Rue Raoul-Dunand (accessible aux véhicules de secours uniquement)

– Rue de France (accessible aux véhicules de secours uniquement)