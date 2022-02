Villeurbanne : un chauffeur TCL braqué par un jeune homme armé

Dimanche soir, un chauffeur TCL d’un bus de la ligne 69 a été braqué à Villeurbanne par un jeune homme alors que son véhicule était stationné rue Pierre Joseph-Proudhon, dans le quartier des Buers.

L’agresseur, dissimulé sous une capuche, était muni d’une arme longue et la braquée sur le chauffeur pendant plusieurs secondes. Un acte d’intimidation, avant que le suspect ne prenne la fuite à pied.



Si le chauffeur n’a pas été blessé et que l’arme n’a pas fait feu, ce dernier, en état de choc, a été remplacé et accompagné jusqu’au commissariat pour déposer plainte. Des investigations sont en cours pour tenter de retrouver le suspect.