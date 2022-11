Villeurbanne : une femme entre la vie et la mort après une agression

Ce mercredi 16 novembre un individu de 25 ans a agressé quatre passants dans la rue à Villeurbanne selon le Progrès. Il aurait notamment étranglé une femme qui s’est retrouvée dans un état critique entre la vie et la mort et qui a ainsi été transportée vers un hôpital en urgence absolue. Les trois autres personnes ont été plus légèrement blessées. L’homme qui était en djellaba au moment des faits a été interpellé par les forces de l’ordre.